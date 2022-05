DIHK dringt auf schnelle Ratifizierung von EU-Mercosur-Abkommen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat vor dem Besuch des argentinischen Präsidenten Alberto Fernandez am Mittwoch in Berlin eine schnelle Ratifizierung des Handelsabkommens der EU mit den Mercosur-Ländern gefordert. "Aus Sicht vieler exportorientierter deutscher Unternehmen wäre eine rasche Ratifizierung des EU-Mercosur-Abkommens ein großer Erfolg und ein notwendiger Lichtblick im ansonsten stark belasteten außenwirtschaftlichen Umfeld", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. Der Ukraine-Krieg zeige, wie wichtig enge internationale Partner und gestärkte Handelsbeziehungen seien.

Das EU-Mercosur-Abkommen biete die Chance für eine bessere wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den großen Märkten und könne dazu beitragen, die Rohstoffknappheit in Europa zu mildern und die Lieferketten deutscher Unternehmen zu diversifizieren. "Gleichzeitig wäre ein wechselseitig verbesserter Zugang zu wichtigen Branchenmärkten wie Maschinenbau, Automotive und Ernährungsindustrie auch für die deutsche Exportwirtschaft von großer Bedeutung." Gerade in den Mercosur-Ländern existierten noch immer viele Handelshemmnisse. Rund 85 Prozent der europäischen Ausfuhren in den Mercosur seien mit Zöllen belastet, was 4 Milliarden Euro jährliche Kosten bedeute.

