|
30.10.2025 09:42:38
DIHK: EU muss mit China zu seltenen Erden ins Gespräch kommen
BERLIN (dpa-AFX) - Die EU muss nach Ansicht des Außenwirtschaftschefs der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Volker Treier, eigenständig Kontakt zu China in Bezug auf seltene Erden aufbauen. "Die EU muss selbst mit den Chinesen ins Gespräch kommen. Im Windschatten der USA zu fahren, ist keine längerfristig tragbare Strategie für Deutschland und Europa", sagte er im RBB-Inforadio.
"Im Zuge des Handels- und Technologiestreits zwischen den USA und China waren die Europäer die negativ betroffenen Dritten, weil die Exportkontrollen seitens Chinas auf die seltenen Erden auch uns betrafen und weiterhin betreffen." Die EU sei auf die seltenen Erden aus China angewiesen, deshalb müsse ein Weg gefunden werden, dieses Problem mit China zu lösen.
US-Präsident Donald Trump hatte zuvor nach einem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping eine Teileinigungen im Zoll- und Handelsstreit bekanntgemacht. Laut Trump wurden die Hindernisse durch Exportkontrollen Chinas auf seltene Erden aus dem Weg geräumt. Die Vereinbarung gelte für ein Jahr und kann nach Verhandlungen um ein weiteres Jahr verlängert werden, wie der US-Präsident ausführte. Mehr Details gab es zunächst nicht./mee/DP/stk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.