DIHK fordert von Bundesregierung schnelleres Agieren in der Krise

BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat die Bundesregierung zu schnellerem Agieren in der aktuellen Krise aufgefordert und angesichts der hohen Gaspreise schlechtere Wettbewerbsbedingungen für deutsche und europäische Unternehmen beklagt. DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben sagte im ZDF-Morgenmagazin, dass die Gaspreise in den USA ein Zehntel dessen kosteten, was man in Deutschland zahlen müsse.

"Wir müssen davon ausgehen, dass unser Standort erheblich schlechter geworden ist und zwar nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa", erklärte Wansleben.

Er appellierte zudem an die Bundesregierung, in der Krise schneller zu agieren und bürokratische Hürden abzubauen. Auch müsse man in der aktuellen Situation nicht nur stromintensiven Firmen, sondern auch Gas-intensiven Unternehmen helfen.

Außerdem sollte man Unternehmen, die von Gas auf Öl umstellten, die Genehmigungen schneller ausstellen. "Jetzt haben die Unternehmen die Situation, wenn sie schnell handeln wissen sie nicht, ob nicht nachher die Umweltbehörde kommt und ihnen die Fabrik still legt", sagte Wansleben.

July 25, 2022 03:27 ET (07:27 GMT)