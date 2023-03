DIHK: Hemmnisse setzen deutsche Unternehmen im Ausland unter Druck

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Handelshemmnisse in aller Welt machen den international tätigen deutschen Unternehmen nach Angaben der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) zunehmend zu schaffen. Wie aus der aktuellen Umfrage "Going International" der DIHK hervorgehe, sähen sich 56 Prozent der auslandsaktiven deutschen Unternehmen mit neuen Handelshemmnissen konfrontiert. Seit Beginn der Umfrage vor 18 Jahren sei das der bislang höchste gemessene Wert unter den 2.400 befragten Unternehmen. "Im Jahr davor waren es bereits 54 Prozent. Wir sehen hier klar eine traurige Tendenz zu mehr Protektionismus", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier.

Das treffe "die weltweit aktive deutsche Wirtschaft besonders hart und verhindert einen Exportaufschwung im laufenden Jahr". Mit Ausnahme des Corona-Krisenjahrs 2021 habe die Umfrage, seitdem Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten geworden sei und eine zunehmend protektionistische Außenwirtschaftspolitik angestoßen habe, eine kontinuierliche Zunahme der Hemmnisse im internationalen Geschäft verzeichnet. Vor 2017 hätten im Durchschnitt 35 Prozent der deutschen Unternehmen eine Zunahme der Handelshemmnisse registriert. Das sei "für ein Gros der Betriebe noch handhabbar" gewesen. Seit 2017 lägen die Werte bei knapp 50 Prozent oder darüber.

Die genannten Hürden seien dabei vielfältig: 47 Prozent der Unternehmen gaben laut den Angaben lokale Zertifizierungsanforderungen als zentrale Barrieren im Auslandsgeschäft an. Hierbei verlangten einige Länder zusätzliche Prüfungen von ausländischen Betrieben. Daneben erhöhten verstärkt Sicherheitsanforderungen bei 42 Prozent der Unternehmen den finanziellen und zeitlichen Aufwand für das Auslandsgeschäft. 19 Prozent der Unternehmer sähen sich darüber hinaus durch Local-Content-Bestimmungen diskriminiert, wie sie etwa der Inflation Reduction Act der USA vorsehe.

Auch die Sanktionen gegen Russland und Belarus seitens der EU und anderer Staaten sowie die Gegensanktionen im Zusammenhang mit dem russischen Krieg in der Ukraine sorgten bei den betroffenen Unternehmen für Herausforderungen. So hätten 57 Prozent angegeben, im vergangenen Jahr insbesondere durch Sanktionen eine zusätzliche Hürde bei den internationalen Geschäften wahrgenommen zu haben, vornehmlich im Russlandgeschäft. In der Vorumfrage habe dieser Wert noch bei 24 Prozent gelegen.

Auch bürokratische Vorgaben belasten

"Unsere Umfrage bestätigt die neue Realität, mit der wir es seit dem Angriffskrieg zu tun haben", konstatierte Treier. "Deutsche Unternehmen sehen sich einem zunehmenden Protektionismus, neuen und harten Sanktionsregimes mit hohen Befolgungskosten sowie einer sich immer mehr fragmentierenden Wirtschaftswelt ausgesetzt." Das bedeute für sie konkret, dass für sie der Zugang zu ausländischen Märkten eine immer größere Herausforderung darstelle. Neben den Handelshürden in den Zielmärkten erschwerten auch bürokratische Vorgaben hierzulande zunehmend das internationale Geschäft. So wirke das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz wie ein großes zusätzliches Handelshemmnis, so Treier.

Die anhaltenden Barrieren wirkten sich negativ auf die globalen Geschäfte der deutschen Unternehmen aus. 24 Prozent rechneten mit einer Verschlechterung des Auslandsgeschäfts im laufenden Jahr, nur 15 Prozent erwarteten eine Verbesserung. Bei einem Blick auf Länder und Regionen schneiden die USA laut Treier noch am besten ab, 34 Prozent der Unternehmen erwarteten hier für 2023 bessere Geschäfte. Demgegenüber meldeten in Russland nur 3 Prozent der Unternehmen, in Großbritannien 8 Prozent und im Asien-Pazifik-Raum ohne China 17 Prozent und mit China 21 Prozent der Betriebe optimistische Geschäftsperspektiven.

Schon in der DIHK-Konjunkturumfrage zu Jahresbeginn hätten sich die Exporterwartungen der gedämpft gezeigt. "Die DIHK rechnet daher mit einem realen Exportwachstum von 2,5 Prozent im Jahr 2023. Das ist ein Prozentpunkt niedriger als der Durchschnitt der 2010er Jahre", erklärte Treier. Dies sei noch "eher die positive Setzung" aus den Ergebnissen, betonte er bei einem Pressegespräch. Die Prognose der DIHK für den Welthandel in diesem Jahr liege bei 2 Prozent, sagte der Außenwirtschaftschef zudem. "Das ist nicht viel", betonte Treier. "Das zeigt, dass wirklich Sand im Getriebe ist."

Um dem Negativtrend entgegenzuwirken und sich veränderten geopolitischen Gegebenheiten anzupassen, planten 51 Prozent der Unternehmen die Erschließung neuer Märkte. Hier liege der Fokus auf dem EU-Binnenmarkt. Mit Blick auf handelspolitische Forderungen der Unternehmen mahnte Treier, jetzt sei "die Zeit, mit Freihandelsabkommen für Planungssicherheit bei den Unternehmen zu sorgen".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2023 05:45 ET (10:45 GMT)