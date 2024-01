DIHK: Optimismus bei deutschen Unternehmen in Asien-Pazifik

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bei deutschen Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum herrscht für 2024 nach Angaben der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) konjunktureller Optimismus. "Geschäftslage gut, Geschäftserwartung noch besser - das berichten Unternehmen vor Ort ihren Auslandshandelskammern (AHKs) an fast allen Standorten in Asien-Pazifik", teilte die DIHK mit. Besonders positiv äußerten sich die Unternehmen dabei durchweg in Indien. Dies geht laut der Kammerorganisation aus dem neuen "AHK Asien-Pazifik Business Outlook" hervor, zu dem über 800 AHK-Mitgliedsunternehmen im September und Oktober 2023 zu ihren Geschäftsperspektiven befragt worden seien.

"Wir sehen, dass deutsche Unternehmen zunehmend die Potenziale der dynamischen Region Asien-Pazifik nutzen und an vielen Standorten investieren und Beschäftigung aufbauen", sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben anlässlich einer IHK-Delegationsreise in die Region, die laut DIHK am Montag in Singapur beginnt. Die positiven Signale aus Asien-Pazifik seien ein wichtiger Lichtblick für die Wirtschaft in Deutschland, denn der konjunkturelle Optimismus dort sei auch mit großen Chancen für deutsche Unternehmen an ihren heimischen Standorten verbunden.

"Die Zuversicht, die unsere Unternehmen in Asien-Pazifik spüren, sollte für uns in Deutschland und Europa ein Anlass sein, das Klein-Klein endlich ad acta zu legen, um auch die Wettbewerbsfähigkeit hierzulande wieder zu verbessern. Ansonsten laufen uns diese Länder den Rang bald ab", sagte Wansleben. Viele Länder in Asien-Pazifik locken nicht nur mit günstigeren Energiepreisen oder gut ausgebildeten Fachkräften - auch die Wirtschaftsfreundlichkeit, die dort vielerorts mit den Händen zu greifen sei, sorge für vermehrte Investitionen. So verwundere es nicht, dass in Asien-Pazifik nicht nur Investitionen in Marketing, Vertrieb oder Produktion, sondern auch Investitionen in Forschung und Entwicklung zunähmen - Investitionen in die Zukunft, die in Deutschland viel zu häufig unterblieben.

Die Experten vor Ort an den AHK gäben mit dem neu aufgelegten "AHK Asia Pacific Business Outlook" wichtige Einblicke in die Region und die dortige Stimmung. "So stellen wir fest, wie stark Unternehmen ihr Geschäft innerhalb der Region diversifizieren. Ob Aufbau von Management-Funktionen in Japan oder Ergänzung des China-Geschäfts um weitere Standorte in der Region - die Unternehmen machen das, was sie in Zeiten geopolitischer Spannungen am besten machen können: Sie diversifizieren ihre Wertschöpfungsketten, um mit ihren Produkten auf den Wachstumsmärkten Asien-Pazifiks erfolgreich zu sein", konstatierte Wansleben.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2024 05:42 ET (10:42 GMT)