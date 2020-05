DIHK signalisiert Unterstützung für Corona-App

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat Unterstützung für die geplante Corona-App der Bundesregierung signalisiert. DIHK-Präsident Eric Schweitzer schrieb nach dpa-Informationen im Vorwort zu einem DIHK-Newsletter, zwar seien die Erfahrungen mit solchen Apps weltweit unterschiedlich: "In jedem Falle sind wir aber gut beraten, der App eine Chance zu geben. Denn gut gemacht und von vielen genutzt, kann sie uns helfen."

Die Bundesregierung will die Corona-Warn-App in wenigen Wochen veröffentlichen, wie sie am Freitag mitgeteilt hatte. Die App soll dabei helfen, die Kontakte einer mit dem Coronavirus infizierten Person zu identifizieren und die Infektionskette zu unterbrechen. Die App soll mit Blick auf Datenschutz und Datensicherheit ausführlich geprüft werden. Ihre Nutzung soll freiwillig sein.

Die Einführung der App soll aber nicht durch ein spezielles Gesetz begleitetet werden - dies stieß bei Grünen und Linken auf Kritik. Ein solches Gesetz solle den Missbrauch der App ausschließen, ihren Einsatz befristen und so ihre Akzeptanz in der Bevölkerung erhöhen, sagte etwa der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Konstantin von Notz, dem "Spiegel"./hoe/DP/fba