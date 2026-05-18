18.05.2026 06:31:29

DIJET INDUSTRIAL: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DIJET INDUSTRIAL präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 122,36 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 62,68 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 2,65 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 263,77 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 69,13 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat DIJET INDUSTRIAL mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,67 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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