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10.08.2026 06:31:29
DIJET INDUSTRIAL hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
DIJET INDUSTRIAL hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 151,98 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 53,58 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,80 Milliarden JPY – ein Plus von 25,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DIJET INDUSTRIAL 2,24 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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