DIJET INDUSTRIAL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

DIJET INDUSTRIAL hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

DIJET INDUSTRIAL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,52 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,49 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,03 Prozent zurück. Hier wurden 2,11 Milliarden JPY gegenüber 2,22 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at