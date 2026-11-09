DIJET INDUSTRIAL stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DIJET INDUSTRIAL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 181,77 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DIJET INDUSTRIAL noch ein Gewinn pro Aktie von 1,52 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,79 Milliarden JPY – ein Plus von 32,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DIJET INDUSTRIAL 2,11 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at