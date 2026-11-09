|
09.11.2026 06:31:29
DIJET INDUSTRIAL stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
DIJET INDUSTRIAL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 181,77 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DIJET INDUSTRIAL noch ein Gewinn pro Aktie von 1,52 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,79 Milliarden JPY – ein Plus von 32,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DIJET INDUSTRIAL 2,11 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!