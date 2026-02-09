DIJET INDUSTRIAL veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

DIJET INDUSTRIAL hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 86,31 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,20 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2,29 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,14 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at