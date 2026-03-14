KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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14.03.2026 14:36:20
"Diktatorenartige Huldigung": Trump unterwirft die KI-Riesen
Das Pentagon plant seine Militärschläge inzwischen mit KI-Modellen wie Claude, Gemini und ChatGPT. Für OpenAI, Google und Anthropic heißt das: Sie müssen bei Trumps autoritärer Wende mitmachen - oder riskieren seinen Zorn. Dabei hätten sie die Macht, sich zu widersetzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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