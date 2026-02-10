|
10.02.2026 06:31:29
DIL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
DIL lud am 09.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 4,36 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12,71 INR je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,04 Prozent auf 1,37 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,20 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

