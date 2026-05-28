DIL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DIL hat sich am 26.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 6,66 INR gegenüber 11,79 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,39 Prozent auf 1,22 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,31 Milliarden INR gelegen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 24,70 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 26,35 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,24 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 4,68 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at