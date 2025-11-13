DIL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DIL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,48 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,94 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,30 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 950,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at