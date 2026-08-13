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13.08.2026 06:31:29
DIL zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
DIL lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,40 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,49 INR erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 1,22 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 10,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DIL 1,36 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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