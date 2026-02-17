|
Diligent Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Diligent Industries äußerte sich am 14.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde mit 0,01 INR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 INR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 358,6 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Diligent Industries einen Umsatz von 310,3 Millionen INR eingefahren.
