Diligent Media informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Diligent Media veröffentlichte am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,220 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,81 Prozent auf 14,1 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at