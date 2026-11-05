Diligent Media veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Diligent Media stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 INR. Im Vorjahresviertel hatte Diligent Media -0,060 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 14,5 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 45,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Diligent Media 26,9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at