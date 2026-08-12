Dilip Buildcon: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Dilip Buildcon lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,88 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 17,06 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,26 Prozent auf 23,78 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 26,20 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at