Dillards gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Dillards hat sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 13,06 USD, nach 13,48 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dillards in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,99 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 11,49 USD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 2,04 Milliarden USD erwartet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 36,32 USD beziffert, während im Vorjahr 36,82 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0,41 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 6,56 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 6,59 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

