Dillard's Aktie
WKN: 861569 / ISIN: US2540671011
|
24.02.2026 16:24:38
Dillard's Stock Drops 10% Over Decline In Earnings In Q4
(RTTNews) - Stock of Dillard's, Inc. (DDS) is falling about 10 percent during Tuesday morning trading following the announcement of its fourth-quarter financial results, reporting earnings of $203.7 million, or $13.05 per share, compared to $214.4 million, or $13.48 per share, last year.
The company's shares are currently trading at $578.59 on the New York Stock Exchange, down 10.46 percent. The stock opened at $608.57 and has climbed as high as $619.00 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $282.24 to $741.98.
Net sales for the quarter amounted to $1.962 billion compared to $2.017 billion in the previous year.
Nachrichten zu Dillard's Inc.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Aktien in diesem Artikel
|Dillard's Inc.
|545,00
|0,00%
