Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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24.09.2026 01:47:13
Diller abandons $18bn takeover bid for MGM Resorts
Media mogul says ‘we didn’t feel the mix was coming together in the way we had hoped’ after going public with offer in JuneWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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