Dime Community Bancshares: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Dime Community Bancshares hat am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 191,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 131,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,36 USD, nach 0,550 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 728,24 Millionen USD – ein Plus von 12,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Dime Community Bancshares 645,28 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at