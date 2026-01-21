Dime Community Bancshares Aktie
WKN: 915116 / ISIN: US2539221083
|
21.01.2026 13:01:55
Dime Community Bancshares Reports Profit In Q4
(RTTNews) - Dime Community Bancshares, Inc. (DCOM), the parent company of Dime Community Bank, reported fourth quarter net income available to common stockholders of $30.0 million, or $0.68 per common share, compared to a net loss available to common stockholders of $22.2 million, or $0.54 per common share, a year ago. Adjusted EPS was $0.79 compared to $0.42, last year.
Net interest income was $112.3 million compared to $91.1 million, previous year. Non-interest income was $11.5 million during the fourth quarter of 2025.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dime Community Bancshares Inc.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Dime Community Bancshares Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!