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21.10.2026 06:31:29
Dime Community Bancshares: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Dime Community Bancshares hat am 20.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 196,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 187,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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