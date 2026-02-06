Dimeco informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dimeco veröffentlichte am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 18,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dimeco 17,6 Millionen USD umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,52 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,58 Prozent auf 74,66 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 66,32 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at