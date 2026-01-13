Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
13.01.2026 17:18:00
Dina Powell McCormick: Ehemalige Trump-Beraterin wird Meta-Spitzenmanagerin
Dina Powell McCormick, Ex-Bankerin und -Beraterin von Präsident Trump, kommt in die Konzernspitze von Meta. Sie soll unter anderem KI-Projekte vorantreiben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
