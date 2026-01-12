Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
12.01.2026 21:42:02
Dina Powell McCormick appointed president and vice-chair at Meta
Former deputy national security adviser in Donald Trump’s first term served on tech company’s board last yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
