DineEquity Aktie
WKN DE: A0Q3V8 / ISIN: US2544231069
|
04.11.2026 14:03:43
Dine Brands Global, Inc. Reveals Fall In Q3 Profit
(RTTNews) - Dine Brands Global, Inc. (DIN) reported earnings for third quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $4.5 million, or $0.37 per share. This compares with $7.0 million, or $0.48 per share, last year.
Excluding items, Dine Brands Global, Inc. reported adjusted earnings of $10.1 million or $0.82 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 15.2% to $248.9 million from $216.1 million last year.
Dine Brands Global, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.5 Mln. vs. $7.0 Mln. last year. -EPS: $0.37 vs. $0.48 last year. -Revenue: $248.9 Mln vs. $216.1 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DineEquity Inc
|
03.11.26
|Ausblick: DineEquity stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: DineEquity gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: DineEquity stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: DineEquity öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: DineEquity legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu DineEquity Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DineEquity Inc
|31,70
|-1,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein -- Wall Street schließlich stark unter Druck -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen. An der Wall Street ging es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.