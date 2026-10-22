|
22.10.2026 06:31:29
Dine SAB De CV (A): Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Dine SAB De CV (A) veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,36 MXN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,020 MXN je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 42,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 594,0 Millionen MXN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 341,0 Millionen MXN.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX leichter -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt bewegen sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street notiert tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.