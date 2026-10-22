Dine SAB De CV (A): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Dine SAB De CV (A) veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,36 MXN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,020 MXN je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 42,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 594,0 Millionen MXN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 341,0 Millionen MXN.

Redaktion finanzen.at