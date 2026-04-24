Dine SAB De CV (A): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Dine SAB De CV (A) präsentierte in der am 21.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Dine SAB De CV (A) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 MXN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 MXN je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 1,16 Milliarden MXN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dine SAB De CV (A) 934,6 Millionen MXN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at