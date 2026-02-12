|
12.02.2026 06:31:29
Dine SAB De CV (A) gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Dine SAB De CV (A) lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,23 MXN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dine SAB De CV (A) 0,380 MXN je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,02 Milliarden MXN – das entspricht einem Minus von 62,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,70 Milliarden MXN in den Büchern gestanden hatten.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,730 MXN. Im Vorjahr hatte Dine SAB De CV (A) 0,020 MXN je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 2,97 Milliarden MXN, gegenüber 4,51 Milliarden MXN im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 34,06 Prozent präsentiert.
