17.07.2026 06:31:29

Dine SAB De CV (A) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dine SAB De CV (A) hat am 14.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,34 MXN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dine SAB De CV (A) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,400 MXN in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 32,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 423,3 Millionen MXN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 287,2 Millionen MXN.

Redaktion finanzen.at

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