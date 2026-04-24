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24.04.2026 06:31:29
Dine SAB De CV (B): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Dine SAB De CV (B) hat sich am 21.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Dine SAB De CV (B) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 MXN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 MXN je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,16 Milliarden MXN vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 934,6 Millionen MXN in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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