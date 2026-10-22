Dine SAB De CV (B) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dine SAB De CV (B) hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,36 MXN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,020 MXN je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 341,0 Millionen MXN – das entspricht einem Abschlag von 42,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 594,0 Millionen MXN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at