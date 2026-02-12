12.02.2026 06:31:29

Dine SAB De CV (B) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Dine SAB De CV (B) lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 MXN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,380 MXN je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 62,19 Prozent auf 1,02 Milliarden MXN aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,70 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,730 MXN beziffert. Im Vorjahr hatten 0,020 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 34,06 Prozent auf 4,51 Milliarden MXN. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 2,97 Milliarden MXN gelegen.

