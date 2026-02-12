|
12.02.2026 06:31:29
Dine SAB De CV (B) gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Dine SAB De CV (B) lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 MXN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,380 MXN je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 62,19 Prozent auf 1,02 Milliarden MXN aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,70 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,730 MXN beziffert. Im Vorjahr hatten 0,020 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 34,06 Prozent auf 4,51 Milliarden MXN. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 2,97 Milliarden MXN gelegen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX legt zu -- Wall Street etwas fester erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street dürfte sich zum Wochenschluss etwas erholen. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.