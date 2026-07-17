17.07.2026 06:31:29

Dine SAB De CV (B) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Dine SAB De CV (B) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,34 MXN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dine SAB De CV (B) 0,400 MXN je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 32,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 287,2 Millionen MXN. Im Vorjahreszeitraum waren 423,3 Millionen MXN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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