DineEquity stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

DineEquity hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,35 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,890 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DineEquity in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 240,9 Millionen USD im Vergleich zu 230,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at