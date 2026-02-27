|
27.02.2026 06:31:29
DineEquity: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
DineEquity lud am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,93 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat DineEquity 217,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 204,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 4,22 USD erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 8,25 Prozent auf 879,30 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 812,31 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,99 USD und einen Umsatz von 887,48 Millionen USD in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.