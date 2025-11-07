DineEquity: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

DineEquity hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DineEquity 1,24 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat DineEquity im vergangenen Quartal 216,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DineEquity 195,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at