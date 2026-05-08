DineEquity: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

DineEquity hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,57 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DineEquity 0,530 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 225,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 214,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at