DineEquity: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

DineEquity hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,480 USD erwirtschaftet worden.

DineEquity hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 248,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 216,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at