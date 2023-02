Diner's Club lanciert Ecuadors erste digitale Bank in der Cloud mit Temenos

Diner's Club Ecuador nutzt Lösungen von Temenos für das Kernbankgeschäft, den Zahlungsverkehr und die Analyse, um Cross-Selling zu betreiben und die Beziehungen zu seinen eine Million Privat- und Geschäftskreditkartenkunden zu vertiefen

GENF, Feb. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TEMENOS (SIX: TEMN) hat heute bekanntgegeben, dass Diner's Club Ecuador den Betrieb mit Temenos Core Banking, Payments und Analytics in der Cloud bei Amazon Web Services (AWS) aufgenommen hat. Der Abschluss des Projekts markiert den Start von Diner's Club Ecuador als erste digitale Bank des Landes.



Diner's Club Ecuador war der erste Aussteller von Kreditkarten in Ecuador und ist inzwischen der größte Anbieter, der 75 % der Kredit- und Debitkartentransaktionen des Landes abwickelt. Das Unternehmen ist ein Franchiseunternehmen von Diner's Club International, das weltweit mit einem ausgedehnten Netz in mehr als 200 Ländern tätig ist.

Zur Einführung seiner digitalen Bank hat sich Diner's Club Ecuador für die moderne, skalierbare, Cloud-native Banking-Plattform von Temenos entschieden. Temenos ist die einzige Bankenplattform, die bei allen großen öffentlichen Cloud-Anbietern verfügbar ist und von Banken selbst oder als SaaS-Lösung über Temenos Banking Cloud betrieben werden kann. Diner's Club Ecuador hat sich für das Hosting der Temenos-Bankenplattform auf AWS entschieden und profitiert so von einer 99,99-prozentigen Verfügbarkeit, Flexibilität bei der Bereitstellung innovativer Produkte und Skalierbarkeit zur Unterstützung des Wachstums bei der Einführung neuer Geschäftsbereiche. Diner's Club Ecuador führte zunächst Einlagenkonten ein und plant die Einführung von zinstragenden Einlagenkonten, Vorauszahlungsdiensten für Unternehmen und Hypotheken. Die Bank hat bereits Darlehen in Höhe von 14 Mio. USD vergeben.

Temenos Analytics wird auch die Nutzung von Vorhersagemodellen und KI bei Diner's Club Ecuador über Kreditscoring und Risikomanagement hinaus ausweiten, um das Kundenverhalten besser zu verstehen und hyper-personalisierte Dienstleistungen anzubieten. Durch die Analyse des Mitgliederverhaltens wird Diner's Club Ecuador in der Lage sein, Produkte auf der Grundlage von Kaufpräferenzen anzubieten und einzigartige und relevante Produkte zu schaffen, wie z. B. die "One-Click-Darlehen", die die Bank für aktuelle Geschäftskunden eingeführt hat.

Mónica Carrión, Vice President of Services Center Club Ecuador, sagte: "Unser Ziel ist es, ein lebenslanger Partner für unsere Kunden zu sein und sie in jeder Phase ihres Lebens zu unterstützen. Wir wollten ein digitales Modell einführen, das unseren Kunden die Flexibilität bietet, unsere Dienstleistungen rund um die Uhr per Mausklick online in Anspruch zu nehmen. Durch die Einführung der ersten rein digitalen Bank in Ecuador mit Temenos und AWS setzen wir den Standard für Bankinnovationen in Ecuador und innerhalb des Diner's Club International Franchise-Netzwerks weltweit."

Rodrigo Silva, Senior Vice President – Sales für Lateinamerika und die Karibik bei Temenos, sagte: "Die Schranken zwischen E-Commerce-Marken, Technologieunternehmen und Finanzinstituten werden immer niedriger und eröffnen eine neue Welt des Bankwesens. Temenos befähigt alle Teilnehmer im Banken-Ökosystem, effizient zu arbeiten, flexibel auf Marktanforderungen zu reagieren und überzeugende Erfahrungen zu liefern. Wir bieten unseren Kunden mehr Möglichkeiten, die Cloud über Temenos Banking Cloud als SaaS-Angebot zu nutzen oder die Plattform selbst in einer öffentlichen Cloud zu betreiben. Durch die Zusammenführung der modernen Technologie von Temenos auf AWS wird Diner's Club Ecuador seinen Kunden nahtlose, hyper-personalisierte Bankdienstleistungen anbieten, die für unsere Branche revolutionär sind."

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende offene Plattform für Composable Banking und schafft täglich Möglichkeiten für über 1,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Wir betreuen über 3000 Banken, von den größten bis hin zu Herausforderern und Gemeinschaftsbanken in über 150 Ländern, indem wir ihnen helfen, neue Bankdienstleistungen und hochmoderne Kundenerlebnisse aufzubauen. Die offene Plattform von Temenos hilft unseren leistungsstärksten Kunden, eine Eigenkapitalrendite zu erzielen, die dreimal so hoch ist wie der Branchendurchschnitt, und ein Kosten-Ertrags-Verhältnis, das halb so hoch ist wie der Branchendurchschnitt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.