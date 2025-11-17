Dinewise öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dinewise hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 42,31 Prozent auf 0,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,3 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at