Dingdong (Cayman) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dingdong (Cayman) veröffentlichte am 04.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 880,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dingdong (Cayman) einen Umsatz von 821,4 Millionen USD eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,140 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Dingdong (Cayman) ein EPS von 0,190 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 3,39 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Dingdong (Cayman) 3,21 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at