Dingdong (Cayman) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dingdong (Cayman) lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,05 Prozent auf 930,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 912,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at