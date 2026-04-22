Friendly Aktie
WKN: 875857 / ISIN: JP3829200009
|
22.04.2026 14:55:00
Dinnerly Meal Kits Start at $6 a Serving. We Tested the Budget-Friendly Service in 2026
Dinnerly is tied for the cheapest meal kit delivery service on the market and offers over 100 recipes each week. Here's how it fared in our latest test.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Friendly Corp
Analysen zu Friendly Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Friendly Corp
|311,00
|-0,32%