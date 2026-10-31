PLATZ Aktie
WKN DE: A14QMG / ISIN: JP3832900009
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31.10.2026 09:03:34
Dino-Investor Angermayer: "Keine meiner Wohnungen bot ausreichend Platz für das Dinosaurierskelett"
Christian Angermayer investiert etwa in psychedelische Wirkstoffe und Firmen, die das Altern aufhalten wollen. Der Selfmade-Milliardär steckt sein Geld auch in Dinosaurier. Im Interview mit ntv erklärt er, was Dino-Ausgrabungen und Startups gemeinsam haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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