Diodes: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Diodes ließ sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Diodes die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Diodes im vergangenen Quartal 445,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Diodes 366,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at